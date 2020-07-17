اتهامات لروسيا بسرقة أبحاث لقاح كورونا

أعلن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا أمس الخميس أن قراصنة إلكترونيين تدعمهم الحكومة الروسية حاولوا سرقة أبحاث تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.





ونسب بيان منسق من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، نقلته شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، الهجمات إلى جماعة "إيه بي تي 29" المعروفة أيضا باسم "كوزي بير"، وقالت الدول الثلاث إنها "على يقين شبه تام من أن الجماعة تتبع جهاز المخابرات الروسي".





وأثار استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم موجة جديدة من عمليات إعادة فرض تدابير عزل في دول عدة بمعظم القارات. وتجاوزت حصيلة الوباء 13.3 مليون إصابة، ونحو 580 ألف وفاة في العالم، تعافى منهم 7.2 مليون شخص على الأقل، أي نصف المصابين تقريبًا،





وقال وزير الخارجية دومينيك راب "أصبح في حكم المؤكد تقريبا أن عناصر روسية سعت للتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 من خلال استخدام الإنترنت في تضخيم مغزى وثائق حكومية تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وتسريبها".





وأضاف راب "تم الحصول بشكل غير قانوني على وثائق حكومية حساسة تتعلق باتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قبل الانتخابات العامة لعام 2019 ونشرها على الإنترنت عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي ريديت".





وأوضح أن تحقيقا للحكومة البريطانية خلص إلى أنه عندما لم تلق هذه الوثائق شعبية تُذكر بُذلت مزيد من المحاولات للترويج بشكل غير قانوني لمواد تم الحصول عليها عبر الإنترنت قبل الانتخابات.



