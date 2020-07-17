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أخبار البلد

غرفة شركات السياحة تطالب أعضاءها ببيانات دقيقة بشأن مستحقاتها لدى الجانب السعودي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أخطرت غرفة شركات السياحة أعضائها بضرورة افادتها ببيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع الحالي لمستحقات الشركات والتى لم تسترد تاريخه سواء خاصة بالعمرة أو الحج وذلك بحد أقصى الأحد ١٩ يوليو الجاري. 

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من الغرفة للحفاظ على مستحقات الشركات السياحية الخاصة بنشاطي العمرة والحج والتطورات والآليات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية من جانب السلطات السعودية وما نتج عنها من رد بعض المستحقات لبعض الشركات السياحية الخاصة بالعمرة للموسم الحالي ١٤٤١ هجريا.

وقد طالبت وزارة السياحة والآثار الغرفة فى اخطار حصل صدى البلد على نسخة منه بيان بمستحقات الشركات بالمملكة بناء على خطاب الغرفة لاسترداد ما تبقي من مستحقات الشركات السياحية الخاصة بالعمرة والحج .

شددت الغرفة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الدقة أثناء إدراج هذه البيانات لأنه بناء عليها ستقوم الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح شركاتها .  
غرفة شركات السياحة تطالب أعضاءها ببيانات دقيقة بشأن مستحقاتها لدى الجانب السعودي
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