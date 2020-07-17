أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 أخطاء شائعة يرتكبها مستخدمو واتساب.. وبسعر منخفض سامسونج تطلق هاتف Galaxy M01s

بعدما كثرت شكاوى مستخدمى جوجل كروم من ظهور رسائل إعلانية أمامهم بشكل مستمر أثناء تصفحهم للإنترنت، قررت جوجل التدخل بتقديم الإصدار الجديد من متصفحها Chrome 84، بعدما دعمته للتغلب على تلك المشاكل، و من ثم أعلنت أنه بات متاحًا للتحميل الآن.









كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لتقديم معالجات Qualcomm Snapdragon 875G القادمة لأول مرة، جيث ستقوم بتزويد هواتفها الرائدة القادمة بها، وتصبح الأولى بين منافسيها.



