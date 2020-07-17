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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 أخطاء شائعة يرتكبها مستخدمو واتساب.. وبسعر منخفض سامسونج تطلق هاتف Galaxy M01s

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي:


أفادت معلومات سابقة نشرها المسرب التقني الشهير Max Weinbach، أن سامسونج تعتزم عدم الإعلان عن الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي المسمى  Galaxy Z Fold 2، في حدث Unpacked المقرر أقامته في 5 أغسطس القادم، ولكن هذه المعلومة ليست صحيحة.


كشفت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو، عن هاتفها الأحدث iQOO U1 ، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة، ويعمل الجهاز الجديد بمعالج من نوع Snapdragon 720G، مع إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية.


يستخدم تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، أكثر من 2 مليار شخص على مستوى العالم، والذي يعد من أفضل تطبيقات المراسلة شائعة الاستخدام، نظرا لسهولة استخدامه، بالإضافة إلى الكثير من الميزات والإمكانات المميزة.


كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب اليوم الخميس، عن أحدث إصدارات سلسلة هواتف جلاكسي M، ويطلق عليه اسم Galaxy M01s، ويجلب الجهاز شاشة عالية الدقة +HD، بقياس 6.2 بوصة.


أعلنت شركة فيفو، رسميا في مطلع شهر يونيو المنصرم، عن تشكيلة هواتف Vivo X50، ولكن فقط إصدار خاصا للأسواق الصينية، وبعد الإطلاق الخاص بالهند، تعلن الشركة الصينية عن طرح النسخة العالمية من سلسلة الهواتف الرائدة X50.


بعدما كثرت شكاوى مستخدمى جوجل كروم من ظهور رسائل إعلانية أمامهم بشكل مستمر أثناء تصفحهم للإنترنت، قررت جوجل التدخل بتقديم الإصدار الجديد من متصفحها Chrome 84، بعدما دعمته للتغلب على تلك المشاكل، و من ثم أعلنت أنه بات متاحًا للتحميل الآن.


كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لتقديم معالجات Qualcomm Snapdragon 875G القادمة لأول مرة، جيث ستقوم بتزويد هواتفها الرائدة القادمة بها، وتصبح الأولى بين منافسيها.

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