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رياضة

حسام الزناتي: اتحاد الكرة تلقى خطابا من الفيفا حول أزمة القيد المحلي..فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن الاتحاد تلقى خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " يفيد بفتح القيد المحلي قبل انتهاء الموسم بـ 4 أسابيع وامكانية قيد اللاعبين الجدد دون المشاركة في المباريات  

وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " ان هذا قرار استثنائي نظرا لظروف الموسم الحالي مشددا ان الجبلاية ستعقد مؤتمر للإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري عقب استئنافه بدءا من 6 أغسطس. 

وأضاف ان الازمة ان يكون تاريخ انتهاء القيد الافريقي قبل فتح القيد المحلي حيث ستضطر الاندية ان تضيف الصفقات الجديدة في شهر يناير على ان تكون خاضت الدوريين الـ 64 و 32 فقط
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