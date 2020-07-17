حسام الزناتي: اتحاد الكرة تلقى خطابا من الفيفا حول أزمة القيد المحلي..فيديو

أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن الاتحاد تلقى خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " يفيد بفتح القيد المحلي قبل انتهاء الموسم بـ 4 أسابيع وامكانية قيد اللاعبين الجدد دون المشاركة في المباريات





وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " ان هذا قرار استثنائي نظرا لظروف الموسم الحالي مشددا ان الجبلاية ستعقد مؤتمر للإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري عقب استئنافه بدءا من 6 أغسطس.





وأضاف ان الازمة ان يكون تاريخ انتهاء القيد الافريقي قبل فتح القيد المحلي حيث ستضطر الاندية ان تضيف الصفقات الجديدة في شهر يناير على ان تكون خاضت الدوريين الـ 64 و 32 فقط