أخبار الفن .. محمد رمضان يستقبل حكم حبسه في الساحل.. وفاة والد المخرج هاني خليفة .. وتسريب أغاني من ألبوم إليسا الجديد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









أعلن المخرج هاني خليفة عبر صفحته بموقع فيسبوك عن وفاة والده.





استقبل الفنان محمد رمضان خبر حكم الحبس عليه عاما بتهمة سب الطيار أشرف ابو اليسر أثناء تواجده في الساحل الشمالي حيث يقضي إجازة الصيف مع عائلته.





قبل أيام قليلة من طرح الفنانة اللبنانية اليسا لألبومها الجديد، تسربت اغنية " حبة اهتمام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينما تحاول شركة روتانا للصوتيات والمرئيات حجب الفيديويهات التي تحتوي مقاطع من الاغنية بموجب حقوق الملكية.





شوهدت النجمة العالمية انجلينا جولي برفقة ابنتها فيفان التي تبلغ من العمر 12 عاما وهما تتجولان في شوارع ولاية كاليفورنيا الامريكية.



