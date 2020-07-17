أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 17-7- 2020

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.75جنيه إلى9.25جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه.

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بورصة البيض اليوم

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 26 و28 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 13.5 و14 جنيها.