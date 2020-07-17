لأول مرة.. سامسونج تقدم معالجات Qualcomm Snapdragon 875G فى هذا التاريخ





وبحسب موقع فون آرينا التقني، سيتم طرح هواتف سامسونج بمعالجات Qualcomm Snapdragon 875G القادمة فى الربع الأول من 2021، و التى ستكون نقلة نوعية جديدة فى هواتف أندرويد الذكية.





و أفادت التقارير أن المعالجات القادمة ستكون الأفضل على كل المقاييس من ناحية الأداء والحفاظ على إستهلاك البطارية، حيث سيتم توفير حوالى 25% من شحن البطارية مقارنة بالمعالجات الحالية.





وسيتم تدعيم نفس التقنية لمعالجات Snapdragon 735G للفئة المتوسطة، و مثيلتها Snapdragon 435G للفئة الإقتصادية، وذلك لجعل تجربة إستخدام هزاتف سامسونج ممتعة و قوية لأكبر قدر ممكن.





شركة كوالكوم سعت لتطوير معالجها الجديد Snapdragon 875 لكي يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، ومن المتوقع أن يكون معالج Snapdragon 875 أغلى بكثير من سابقه Snapdragon 865 والذى يستخدم حاليا في معظم الهواتف، كما أنه سيكون مرتفع الثمن مما سيجبر شركات الهواتف على رفع أسعارها لعام القادم. جدير بالذكر أن







