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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17 يوليو 2020

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة. 

وسجل الليمون البلدي يتراوح ما بين 7 إلى 25 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 4.25جنيه. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 1.50 إلى 2.50 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 18 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2 جنيه.

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وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 7 جنيهات وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 8 إلى 10 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.25 إلى 2.25 جنيه والباذنجان البلدي 1.50 إلى 2.50 جنيه والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 3 جنيهات.

كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 7 إلى 13 جنيها والجريب فروت بسعر 9 جنيهات والعنب بناتي أحمر يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات والعنب البناتي الأصفر بسعر 7 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري من 5 إلى 9 جنيهات والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات.. والبلح الرملى بـ7.50 جنيه والبلح السيوى بـ20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها. 
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