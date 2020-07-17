أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17 يوليو 2020

ينشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.
وسجل الليمون البلدي يتراوح ما بين 7 إلى 25 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 4.25جنيه. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 1.50 إلى 2.50 جنيه.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 18 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2 جنيه.
اقرا ايضًا .. أسعار الذهب العالمية تحافظ على مستوياتها القياسية وتستقر أعلى من 1800 دولار
وسجل الليمون البلدي يتراوح ما بين 7 إلى 25 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 4.25جنيه. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 1.50 إلى 2.50 جنيه.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 18 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2 جنيه.
اقرا ايضًا .. أسعار الذهب العالمية تحافظ على مستوياتها القياسية وتستقر أعلى من 1800 دولار
وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.