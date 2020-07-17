أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17 يوليو 2020

ينشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في

لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل

يتراوح ما بين 7 إلى 25 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 4.25جنيه. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 1.50 إلى 2.50 جنيه.

وتراوح سعر كيلو

من 15 إلى 18 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 2 جنيه.

و سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار الصوب من 1.5 لـ 3.50 جنيه والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.