حدث ليلا .. الحكم بحبس محمد رمضان.. طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.. وزلزال بقوة 6.9 درجة في غينيا

حذرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا،من اقتراب صخرة فضاء أكبر مرة ونصف من هيكل عين لندن الشهير ، نحو مدار الأرض الأسبوع المقبل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم رصد الكويكب وهو يقترب من كوكب الأرض ، حيث وصفه الخبراء المتمركزون في الولايات المتحدة بأنه "خطير على الأرجح".