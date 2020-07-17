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أخبار البلد

حدث ليلا .. الحكم بحبس محمد رمضان.. طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.. وزلزال بقوة 6.9 درجة في غينيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نعرضها في التقرير التالي: 



ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات، الجمعة، شرق بابوازيا-غينيا الجديدة، مما دفع بالسلطات إلى التحذير من خطر حصول تسونامي. 
وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إن الزلزال وقع في الساعة 12,50 (02,50 ت غ)، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 85 كلم وعلى بعد مئات الكيلومترات من العاصمة بورت مورزبي.


قضت محكمة جنح الدقي، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".



أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها ، بأن طائرات مسيرة تابعة لمليشيات تركية قصفت خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا. 

وقالت "العربية" نقلًا عن مصادرها الخاصة إن الطائرات قصفت خطوط إمدادات مياه النهر الصناعي التي تَغَذَّى مناطق غرب ليبيا.



يواصل مغني الراب الامريكي كاني ويست ملاحقة حلمه بالترشح للانتخابات الرئاسية الامريكية 2020، حيث دفع مبلغا يقدر بـ 35 ألف دولار أمريكي من أجل تسجيل اسمه في صندوق اقتراع. 


ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب من الأرض الأسبوع المقبل






حذرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا،من اقتراب صخرة فضاء أكبر مرة ونصف من هيكل عين لندن الشهير ، نحو مدار الأرض الأسبوع المقبل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم رصد الكويكب وهو يقترب من كوكب الأرض ، حيث  وصفه الخبراء المتمركزون في الولايات المتحدة بأنه "خطير على الأرجح".




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