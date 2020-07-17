التنين الأسود.. العثور على أكثر الكائنات الحية سوادا في العالم.. صور

حيوان غريب يوجد في أعماق البحار والمحيطات، توصل العلماء أخيرا إلى اكتشاف 16 نوعا منه وهي أسماك سوداء تعيش في الظلام.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فإن هذا الحيوان يعيش في ظلام أعماق البحار، حيث لا يصل ضوء الشمس إلى القاع، واكتشف العلماء الآن ما لا يقل عن 16 نوعا من الأسماك شديد السواد.





وتتميز هذه الأسماك، بأن كل منها مجهز بجلد داكن يسمح لها بالتهرب من الكشف عنها أثناء الصيد ويمكنها أيضا من الاختباء في الظلام.





ويمتص هذا الجزء الخارجي الأسود الداكن أكثر من 99.95% من جميع الفوتونات، مما يخلق له جسد غير مرئي في المحيط ذو الضوء الخافت، ولا يتم الكشف عن هذه الاسماك باستخدام أي أجهزة حديثة، حيث تظهر مجرد ظلال فقط.





وتقول كارين أوزبورن المتخصصة في علم الحيوان في متحف سميثسويان الوطني للتاريخ الطبيعي، أنها شعرت بالاندهاش عند محاولتها لتصوير سمكة سوداء تماما مدهشة في أعماق البحار.





وقامت أوزوبورن وزملاؤها بتحليل الجلد بعناية لـ 18 نوعا من الأسماك السوداء، التي تم جمعها من خليج المكسيك وخليج مونتيري في كاليفورنيا، واتضح أن لهذه الأسماك جلد اسود فائق يعكس أقل من .6% من الضوء المتاح.





وتعرف هذه السمكة أيضا بالتنين الأسود السلمي، وهي تعد من أكثر الكائنات الحية السوداء المعروفة في العالم حتى الآن، وعند تحليل جلده اتضح أن الخلايا الصبغية قليلة جدا.