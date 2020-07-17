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محافظات

اليوم.. غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين بتقاطعه مع شارع المطبعة لمدة ٣ أيام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع الادارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذه بالبدء فى نقل المرافق غاز طبيعى و المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع .

وأعلنت محافظة الجيزة انه سيتم اجراء غلق جزئي لشارع الاهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شارع المطبعه محيط محطة مترو انفاق المطبعة بدون تعطيل الحركة المرورية.

ونوهت محافظة الجيزة أن الغلق سيكون لمده ثلاثه ايام ابتداء من صباح يوم الجمعه ١٧/٧/٢٠٢٠ وحتى يوم الاحد الموافق ١٩/٧/٢٠٢٠ علي ان تكون الاعمال ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا فقط طوال فترة الاعمال . 

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشئ إلى أصله عقب الانتهاء منها.  

وقد قامت الاداره العامه لمرور الجيزه بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .
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