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أخبار العالم

منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: كثفوا جهود مكافحة كورونا الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:47 ص
منسق الإغاثة بالأمم
منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك
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أ ش أ
 قال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك "إن الدعم المقدم للدول الفقيرة حتى الآن في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا "غير كاف إطلاقا ويعكس قصر نظر خطير".

وأضاف لوكوك، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إن الأمم المتحدة لم تتلق حتى الآن سوى 1.7 مليار دولار، وطلب من الدول الغنية تقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن الرسالة الموجهة لمجموعة العشرين هي: كثفوا جهودكم الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقا".

وزادت الأمم المتحدة المبلغ الذي تناشد المساهمة به بأكثر من الثلث ليصل إلى 10.3 مليار دولار لمساعدة 63 دولة معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لمعالجة انتشار فيروس كورونا وآثاره السلبية.

وكانت المنظمة الدولية قد طلبت في البداية ملياري دولار في مارس ثم 6.7 مليار في مايو الماضي.
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