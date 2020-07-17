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أخبار العالم

"الطيران المدني" الكويتية: 1390 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 7 رحلات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:08 ص
المصريين بالكويت
المصريين بالكويت
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أ ش أ
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الجمعة، مغادرة 1390 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 810 ركاب إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة طيران اير المصرية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة العربية - مصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس،  مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، والأقصر، والاسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.
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