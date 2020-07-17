بالاستعانة بأحدث البرامج التدريبية.. محمد موسى: أكاديمية الشرطة تُعد الطلاب بشكل عصري ومتطور

أشاد الإعلامي محمد موسى، بالجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، لتوفير أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لتدريب طلاب الشرطة.





وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أكاديمية الشرطة بقيادة اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة تبذل جهودا كبيرة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بحيث أنه يتم إعداد الضباط بأسلوب عصرى ومتطور ، ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية ، وبيتم انتقاء عناصر متميزة قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية.





وأضاف، الحقيقة نجد أن اختيارات طالب الشرطة تكون علي أسس منها الوعى والإدراك السليم لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومى بالتوفيق لكل أبنائنا المتقدمين لكلية الشرطة هذا العام .