محمد عبد الحكيم: مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بؤرة للجماعات الإرهابية

قال السفير محمد عبد الحكيم وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعة بـ مشايخ وقبائل ليبيا وجه رسائل مهمة للجميع سواء فى الداخل أو فى الخارج، أهمها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث فى ليبيا.





وأضاف الوزير السابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى ام سي، أن مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بؤرة للجماعات الإرهابية، أكد أن مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بؤرة للجماعات الإرهابية، أكد أن الأمن الوطنى المصري و الليبي مرتبطان، و مصر تتحدث دائمًا عن الحلول السلمية.





ولفت إلى أن مصر لن تسمح لأحد تخطى الخط الأحمر " سرت والجفرة "، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص فى البداية على الحل السياسي، وان التحرك يكون قانوني، مؤكدًا " السيسي قال أنه مش هيدخل ليبيا إلا بعد طلب من الشعب الليبي، وبموافقة من مجلس النواب المصري بعد موافقة مجلس النواب الليبي.





وأشار، إلى أن لقاء أمس بمثابة إعادة طلب القبائل الليبية لـ مصر بالتدخل، لتدخل مصر لمواجهة الجماعات الإرهابية و التدخلات ، أن مصر حريصة على مصالح الشعب الليبي، ولكن تركيا تسعى للسيطرة على النفط الليبي، وحدوث مشكلات فى ليبيا.





وأوضح أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة الليبية وهو يسعى للسلام، و التوصل لـ تسوية شاملة، مؤكد مبادرة القاهرة التى تمت فى 6 يوليو كانت اكبر دليل.