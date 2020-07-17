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أخبار العالم

إغلاق شامل في إسرائيل بعد تسجيل 1563 إصابة كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:33 ص
كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل
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سمر صالح

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما توفي خمسة أشخاص جدد بسبب الوباء لترتفع حصيلة الوفيات الاجمالية الى 384.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى ان هناك 25305 اصابة نشطة، بينهم 202 في حالة حرجة، والاصابات المتوسطة تبلغ 110 بينما من يتلقى التنفس الاصطناعي كاملا 58 شخصا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء كابينت كورونا برئاسة بنيامين نتنياهو للموافقة على سلسلة من القيود والإجراءات الإضافية لمكافحة فيروس كورونا، بعد ارتفاع معدلات الإصابة.
 
وبين التوصيات التي ستعرض على الوزراء فرض إغلاق البلاد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ووقف الأنشطة في المؤسسات التعليمية، وتقييد التجمعات لعشرة أشخاص في أماكن مغلقة و 20 شخصا في أماكن مفتوحة، مع إغلاق المطاعم.
 
وأجرى نتنياهو مناقشة خاصة تم خلالها عرض سلسلة من التوصيات على الوزراء، الذين من المتوقع أن يجتمعوا الليلة للموافقة النهائية على الإجراءات، وإذا تمت الموافقة عليها، فلن يسري قرار الإغلاق في نهاية هذا الأسبوع
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