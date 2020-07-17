قتلى في انهيار بنايتين في مومباي الهندية.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرا رصد قتلى في انهيار بنايتين في مومباي الهندية.





ووفقا للتقرير فإنه قد قتل أربعة أشخاص على الأقل جراء انهيار جزئي لبنايتين في مدينة مومباي الهندية، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية. ونشرت وكالة أسوشيتيد برس فيديو من مكان الحادث.





يذكر أن مدينة بومبي الهندية من المدن الهندية التي تقع في ولاية ماهاراشترا، تحديدًا على الساحل الغربي للهند الذي يطل على المحيط الهندي، وتقع المدينة فلكيًا على دائرة عرض 18.9 درجة شمال خط الاستواء.





كما أن مدينة مومباى الهندية يُطلق عليها العديد من الأسماء، منها بوابة الهند، ومدينة الأحلام، وهوليوود الهند، ومدينة السبع جزر.





بالإضافة إلى أن مدينة بومبي تحتوى على العديد من المعالم السياحية والدينية التي تجذب إليها السياح من جميع أنحاء البلاد.