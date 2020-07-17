ثالث هجوم خلال شهر.. إسرائيل تتعرض لهجمات إلكترونية إيرانية

أبرزت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة، تعرض إسرائيل لهجوم إلكتروني ثالث من الجانب الإيراني.



وتعرضت مصلحة المياه الإسرائيلية مؤخرًا لهجوم إلكتروني، دون أن يؤدي ذلك لإلحاق الضرر بالخدمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "منشأة مياه في شمالي البلاد وأخرى في الوسط تعرضتا لهجوم سيبراني".



وأكدت مصلحة المياه أنه "لم تلحق أضرار بالخدمة".



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم هو الثالث خلال 3 شهور، والثاني بعد هجوم آخر مشابه في آبريل الماضي، واتهمت مصلحة المياه حينها إيران بالوقوف خلفه.

