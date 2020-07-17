AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مستحيل تطبيقه.. فهيم عمر عن مقترح جوزيه مورينيو: يلائم حكام أوروبا ويثير أزمة فى مصر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:06 ص
فهيم عمر
فهيم عمر
Advertisements
يسري غازي
علق فهيم عمر على المقترح الذى طالب به البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن إجراء حوارات صحفية للحكام  عقب المباريات أسوة بالمدربين.

قال فهيم عمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" لم يحدث فى دوريات العالم او المونديال أو الدورات الأوليمبية قيام حكم بالادلاء بأية تصريحات عقب إطلاقه صافرة نهاية المباراة سواء داخل الملعب او خارج المستطيل الأخضر".

اضاف:" تخيل كده في الأجواء اللي عندك فى الدورى المصري الوضع يبقي ايه في الموتمر الصحفي لو حكم صدر منه خطأ فى المؤتمر أو المباراة".

شدد على أن الحكم فى الدورى المصري لو قام بالادلاء بأية تصريحات وعلق على المباراة التى انتهى للتو من إدارتها سوف يثير بلبلة فى الوسط الرياضى ولن يرضى عنه طرفي المباراة وتشتعل الأزمات بسبب تصريحاته فى الوسط الرياضى.

أوضح فهيم عمر أن مقترح جوزيه مورينبو يلاءم دوريات أوروبا لانهم يمتلكون ثقافة الاختلاف لكن فى الدورى المصري مستحيل تطبيقه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. مصير الأهلي والزمالك في مونديال الأندية.. هدم استاد بورسعيد.. سيناريوهات عودة الدوري

مخالف للوائح.. اتحاد الكرة يرد على اقتراح مورينيو إجراء الحكام حوارات صحفية بعد المباريات.. فيديو

أيمن دجيش عن مطالبة مورينيو بالسماح للحكام بالإدلاء بتصريحات بعد المباريات: غير منطقي

سمير عثمان رافضا مقترح جوزيه مورينهو: التصريحات من حق مسئولي لجنة الحكام فقط

ترشيحاتنا

كيف أصيب النبي بالسحر وهو معصوم؟.. أزهري وضح الإجابة.. فيديو

علماء يكتشفون جدارا ضخما لمجرات قريبا من الأرض

منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: كثفوا جهود مكافحة كورونا الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقا

مرزوق: الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية واللجنة الخماسية لا تسير على الطريق الصحيح

ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور

أخبار الرياضة.. كهربا يخرج من حسابات فايلر.. تصريح غاضب من ميسي عقب تتويج ريال مدريد بالدوري ..باهر المحمدي في الأهلي

AdvertisementS

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

أخبار الرياضة.. كهربا يخرج من حسابات فايلر.. تصريح غاضب من ميسي عقب تتويج ريال مدريد بالدوري ..باهر المحمدي في الأهلي

الأهلي ليس طرفا.. الحضري يكشف عن رأيه في مطالبة الزمالك بحقه في لقب نادي القرن

وادي دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة أحمد رمضان بيكهام

إنبي يحسم الجدل حول عروض الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال

بقيادة صلاح ومتعب...الحضري يختار التشكيل الأفضل للمنتخب الأول

مرزوق: الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية واللجنة الخماسية لا تسير على الطريق الصحيح

مستحيل تطبيقه.. فهيم عمر عن مقترح جوزيه مورينيو: يلائم حكام أوروبا ويثير أزمة فى مصر

رئيس لجنة المسابقات السابق: الأندية الفاشلة هي التي تطالب بإلغاء الدوري

وادي دجلة يكشف عن العقبة الوحيدة أمام الزمالك لضم محمد عبدالعاطي

تدربت مع بادجي ... الحضري يكشف عن موقفه من قيادة حراس مرمى المنتخب

رئيس لجنة المسابقات يكشف حقيقة انتمائه لـ الوايت نايتس ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ترابي .. رنا سماحة تتألق في أحدث ظهور لها

بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور