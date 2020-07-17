مستحيل تطبيقه.. فهيم عمر عن مقترح جوزيه مورينيو: يلائم حكام أوروبا ويثير أزمة فى مصر

علق فهيم عمر على المقترح الذى طالب به البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن إجراء حوارات صحفية للحكام عقب المباريات أسوة بالمدربين.





قال فهيم عمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" لم يحدث فى دوريات العالم او المونديال أو الدورات الأوليمبية قيام حكم بالادلاء بأية تصريحات عقب إطلاقه صافرة نهاية المباراة سواء داخل الملعب او خارج المستطيل الأخضر".





اضاف:" تخيل كده في الأجواء اللي عندك فى الدورى المصري الوضع يبقي ايه في الموتمر الصحفي لو حكم صدر منه خطأ فى المؤتمر أو المباراة".





شدد على أن الحكم فى الدورى المصري لو قام بالادلاء بأية تصريحات وعلق على المباراة التى انتهى للتو من إدارتها سوف يثير بلبلة فى الوسط الرياضى ولن يرضى عنه طرفي المباراة وتشتعل الأزمات بسبب تصريحاته فى الوسط الرياضى.



