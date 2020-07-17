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محافظات

تعمير الوادي الجديد: البدء فى محور سوهاج الخارجة أكتوبر القادم بتكلفة 1.1 مليار جنيه

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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أعلن اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أن الجهاز بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، انتهى من طرح مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد بطول 170 كيلو متر لربط مدينة الخارجة بمحافظة سوهاج، بتكلفة تقديرية مليار و100 مليون جنيه.

واوضح انه  تم الانتهاء من طرح الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزى للتعمير، وتم تجهيز الأعمال المساحية والتصميمات للمحور.
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وأضاف عبد المنعم، أن الجهاز سيبدأ أعمال الرصف الفعلي للطريق في شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 61 والذي يواكب وصول قوافل التعمير للمحافظة يوم 3 أكتوبر عام 1959 لتنفيذ قرار الزعيم جمال عبدالناصر، لإقامة وادٍ جديد موازٍ لوادي النيل.

وأكد رئيس الجهاز، أن المشروع سيستغرق 24 شهرًا هي مدة تنفيذ الطريق، والذي يصل طوله إلى 170 كم، كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

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