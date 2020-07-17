المساجد الحكومية بالأوقاف: يجب اغتنام كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة بالطاعة..فيديو

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن يوم عرفة يعد هو يوم تمام الدين واكتمال النعمة مؤكدا أن بها يوم النحر وهو التقرب الى الله بالذبائح وما تقرب المسلم بعمل احب الى الله من إراقة الدم وهى سنة ابينا ابراهيم.





وأضاف كيلاني خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه من ا لواجب ان نستعد لتلك الأيام بالعزم الصادق والنية الأكيدة والتوبة والرجوع الى الله وان يقوم الإنسان باغتنام كل لحظة من الأيام العشر الأول من ذي الحجة.





وتابع مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أنه يجب أيضا أن يتم اغتنام كل ثانية في تلك الأيام بالطاعة وان احسن نيتى واستعد بالنية الصادقة لكى اكون فيها من الفائزين وان اعود الى الله لكى اكون انسان نقي.





وأشار كيلاني إلى أن التوبة الصادقة تكون بالرجوع الى الله حتى ان كانت الذنوب كثيرة فالله سبحانه وتعالى قد قال "قل ي عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا"



