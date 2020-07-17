الصين: مقتل وفقدان 23 شخصا وتضرر 20 مليونا بسبب الفيضانات منذ بداية يوليو

أعلنت وزارة إدارة الطواريء الصينية اليوم /الجمعة/ مقتل أو فقدان 23 شخصا وتأثر نحو 20 مليون شخص بالفيضانات الشديدة في شتى أنحاء البلاد منذ بداية الشهر الجاري.





وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في الصين لاسيما مقاطعات جيانغشي وآنهوي وهوبي، أرغمت كذلك حوالي مليون و700 ألف شخص على النزوح من مساكنهم، فيما تضرر حوالي 89 ألف منزل، وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 18ر49 مليار يوان (حوالي 7 مليارات دولار).





ومنذ شهر يونيو الماضي، يتواصل هطول أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من مناطق جنوبي الصين حيث تجاوزت مناسيب المياه في العديد من الأنهار في المناطق المتضررة مستوى الخطورة.