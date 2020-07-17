الجيش الأفغاني يعلن مقتل 5 عناصر من طالبان في ضربات جوية

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الجمعة عن مقتل 5 عناصر من حركة طالبان في ضربات جوية بإقليم بلخ شمالي البلاد.



يذكر أربعة من أفراد قوات الأمن الأفغان لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون في اشتباك مسلح مع مسلحي طالبان في إقليم بجلان بشمال أفغانستان خلال الأيام السابقة.



ووقع الحادث في منطقتي تشيشماي شير وباغ الشمال على الطريق السريع بين مقاطعتي بجلان وسامانجان عندما هاجم المسلحون الجنود.



وقالت مصادر نقلا عن وسائل الإعلام إن "الطريق السريع كان مغلقًا أمام حركة المرور لعدة ساعات ، كما تضررت أربع مركبات من مركبات هامفي ذات عجلات عالية الحركة متعددة الأغراض في القتال".

