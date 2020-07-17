تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء.. مسئولو الإسكان يتابعون موقف محطات الصرف الصحى والصناعى بشرق القاهرة

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية،اجتماعا تنسيقيا مع كل من الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس حسن الفار ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والدكتور أحمد سعد أبوسريع، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، عن طريق تقنية الـفيديو كونفرانس.





ويأتي الاجتماع في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1010) لسنة 2020، والخاص بالمرور الدوري على كافة محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، وخاصة الكائنة بشرق القاهـــرة.