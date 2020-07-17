AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء.. مسئولو الإسكان يتابعون موقف محطات الصرف الصحى والصناعى بشرق القاهرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنه عبدالعظيم
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية،اجتماعا تنسيقيا مع  كل من الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس حسن الفار ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والدكتور أحمد سعد أبوسريع، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان،  عن طريق تقنية الـفيديو كونفرانس.

ويأتي الاجتماع في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1010) لسنة 2020، والخاص بالمرور الدوري على كافة محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، وخاصة الكائنة بشرق القاهـــرة.
 
وناقش الاجتماع الملاحظات والتوصيات التي أعدها الجهاز التنظيمي نتيجة المرور على 14 محطة معالجة صرف صحي وصناعي بنطاق شرق القاهرة (كمرحلة أولى) خلال الفترة الزمنية من 14/6/2020 وحتى 29/6/2020، والتابعة لكل من (شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى - الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).


واستعرض الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي الملاحظات العامة على المحطات المشار إليها، وكلف الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتقديم الإجراءات التصحيحية المطلوبة، مع إعداد جدول زمني لكل بند والتمويل المطلوب لذلك.

واتفق الحضور على سرعة موافاة الوزارة بتلك الإجراءات التصحيحية، والبرنامج الزمني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال تفقده محطة معالجة أبو رواش.. مدبولي: الدولة تواصل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والنهوض بقدرات القطاع

خلال تطبيقه للعزل المنزلى.. وزير الإسكان يعقد 3 اجتماعات متواصلة استمرت 5 ساعات

بالصعيد والمناطق الريفية.. انتهاء تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي قبل 30 يونيو

بالفيديو كونفرانس.. استعراض موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى في الإسماعيلية

الإسكان تحارب هدر المياه.. قانون جديد لإدارة المرافق.. عقوبات للوصلات الخلسة والإهدار.. وتوقعات بإنهاء القانون وتعديلاته خلال العام الجارى

240 مليون جنيه استثمارات جديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

ترشيحاتنا

بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

بـ قصة شعر جديدة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار على السوشيال ميديا

وسائل الإعلام الروسية تزف بشرى سارة.. أول لقاح لـ كورونا يحصل على موافقة دولية قريبًا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17-7-2020

حسام الدين فوزي: تطوير محافظة القاهرة يتصدر اهتمامات الرئيس السيسي.. فيديو

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الأضحى.. ضوابط ذبح الأضحية الآمن للوقاية من كورونا.. فيديو

بـ بفستان مجسم ملون.. جوهرة في إطلالة تبرز أنوثتها

بـ قصة شعر جديدة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار على السوشيال ميديا