عالم بالأوقاف: العشر الأوائل من ذي الحجة تتفوق على آخر 10 أيام في رمضان.. فيديو

قال الشيخ محمد عيد الكيلاني، مدير المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن المسلم مطالب خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة بالتهليل والتكبير.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان الخاسر هو من يخسر مواسم الخير والطاعة والعبادة.





وتابع الكيلاني أنه في موسم الخير والطاعة والعبادة تتنزل آلاف الرحمات والمغفرة، والخاسر من لا يحسن اغتنام هذه الأيام، كونها أفضل الأيام في العام المقبلة وهي العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر»، وقال جمهور العلماء أن الليالي العشر المقصود بها الأيام الأول من شهر ذي الحجة.





وكشف مدير المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يفوق العشر الأواخر من شهر رمضان لعدة أسباب من ضمنها اكتمال العبادات ويستطيع المسلم أن يؤديها مجتمعة إذا تيسير له الحج كما أنها تضم أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم وقفة عرفات.





وقال الشيخ محمد عيد الكيلاني أن خير الدعاء هو الدعاء يوم عرفة، موضحا أن كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة.



