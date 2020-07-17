صيف 2020 قد يصبح حارا جدا على البشر

أشار بعض العلماء إلى تنبؤات بأن صيف 2020 قد يصبح الأكثر حرارة، وتصل تأثيراته إلى ملايين الأشخاص حول العالم وإصابتهم بأضرار جسدية خطيرة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قد يتعرض الملايين من الأشخاص حول العالم لمستويات عالية من الإجهاد الحراري، وهي حالة خطيرة تتسبب في دمار أعضاء الجسد بسبب بذل المجهود خلال الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة.





وأوضح القائمون على هذه الدراسة بأن أبرز المتضررين ههم القائمين على الأعمال اليدوية، ومنها المزارعون، والعمال في مواقع البناء وفي المصانع والمستشفيات، خاصة وأن الاحترار العالمي سيزيد من فرص ظرف الصيف التي قد تكون شديدة الحرارة للعمل.





وقال الدكتور جيمي لي أنه يعتبر نفسه واحدا من المتضررين من حرارة الصيف، فهو يعمل طبيب طوارئ في إحدى مستشفيات سنغافورة، لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دووجود إمكانيات لمكيف أو أي خيار لتخفيف الحرارة المرتفعة.





ووصف ارتداء معدات الوقاية من كورونا في المناطق الحارة بأنها كارثة، فعندما يخلعها يتفاجئ بكميات كبيرة جدا من العرق، وهذا الأمر قد يلحق الضرر بالجسد فعندما يكون الجسم غي قادر على التبريد بشكل صحيح تستمر درجة حرارته في الارتفاع إلى مستويات خطيرة.





وينصح بشرب الكثير من السوائل قبل البدء في العمل، وأخذ فترات راحة منتظمة على مدار ساعات العمل، وفي حالة العمل مع ارتداء معدات الوقاية ينصح بتغييرها باستمرار.