AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صيف 2020 قد يصبح حارا جدا على البشر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:33 ص
أشخاص يعانون من حرارة
أشخاص يعانون من حرارة الصيف
Advertisements
أماني إبراهيم
أشار بعض العلماء إلى تنبؤات بأن صيف 2020 قد يصبح الأكثر حرارة، وتصل تأثيراته إلى ملايين الأشخاص حول العالم وإصابتهم بأضرار جسدية خطيرة.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قد يتعرض الملايين من الأشخاص حول العالم لمستويات عالية من الإجهاد الحراري، وهي حالة خطيرة تتسبب في دمار أعضاء الجسد بسبب بذل المجهود خلال الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح القائمون على هذه الدراسة بأن أبرز المتضررين ههم القائمين على الأعمال اليدوية، ومنها المزارعون، والعمال في مواقع البناء وفي المصانع والمستشفيات، خاصة وأن الاحترار العالمي سيزيد من فرص ظرف الصيف التي قد تكون شديدة الحرارة للعمل.

وقال الدكتور جيمي لي أنه يعتبر نفسه واحدا من المتضررين من حرارة الصيف، فهو يعمل طبيب طوارئ في إحدى مستشفيات سنغافورة، لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دووجود إمكانيات لمكيف أو أي خيار لتخفيف الحرارة المرتفعة.

ووصف ارتداء معدات الوقاية من كورونا في المناطق الحارة بأنها كارثة، فعندما يخلعها يتفاجئ بكميات كبيرة جدا من العرق، وهذا الأمر قد يلحق الضرر بالجسد فعندما يكون الجسم غي قادر على التبريد بشكل صحيح تستمر درجة حرارته في الارتفاع إلى مستويات خطيرة.

وينصح بشرب الكثير من السوائل قبل البدء في العمل، وأخذ فترات راحة منتظمة على مدار ساعات العمل،  وفي حالة العمل مع ارتداء معدات الوقاية ينصح بتغييرها باستمرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عالم روسي كبير: حرارة الصيف قد تسهم في زيادة انتشار كورونا

مع ارتفاع درجة الحرارة .. 7 نصائح لتجنب الطقس الحار

نشرة المرأة والصحة.. الكمامات تمنع من الإصابة بـ كورونا.. نصائح للتنفس بشكل صحي.. وأحدث ظهور لـ سالي عبد السلام

فصل الصيف.. احذر هذه الأشياء تحول هاتفك إلى قنبلة موقوتة

2020 صيف عادي .. الأرصاد: لن يكون هناك تغيرات فى درجات الحرارة.. فيديو

عائشة كامل تنصح المحجبات.. كيف تختارين اللبس المناسب للصيف

ترشيحاتنا

علماء يكتشفون جدارا ضخما لمجرات قريبا من الأرض

5 لاعبين.. اتحاد الكرة يرفض تقليص أعداد الأجانب في الدوري الجديد

بالزى المغربى..سمية الخشاب فى أحدث ظهور على إنستجرام

بعد تداول أبرز أغانيه.. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

إفتتاحها قبل العيد.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

الأهلي ليس طرفا.. الحضري يكشف عن رأيه في مطالبة الزمالك بحقه في لقب نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الأضحى.. ضوابط ذبح الأضحية الآمن للوقاية من كورونا.. فيديو

بـ بفستان مجسم ملون.. جوهرة في إطلالة تبرز أنوثتها

بـ قصة شعر جديدة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار على السوشيال ميديا