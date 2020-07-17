AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بدء رفع كفاءة المسطحات الخضراء للمناطق السكنية فى الشروق

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنه عبدالعظيم


أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق عن بدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمناطق إسكان الشباب(63م - 70م- 100م) و منطقتى (المستقبل -القومى) بالمدينة بإجمالى مساحة (93  فدانًا) 


 وذلك استكمالًا لخطة الجهاز فى مجال زراعة المناطق الخضراء، لتكون متنفسًا لسكان تلك المناطق،  ولإظهار المدينة بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق بها.

وأوضح رئيس  جهاز مدينة الشروق أنه تم تسليم المواقع للشركة المنفذة، وجارٍ تنفيذ أعمال رفع المخلفات وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات تمهيدًا لزراعتها وتجميلها، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.


وذكر المهندس عبدالرءوف الغيطى أنه تم توجيه طاقم الإشراف بالمتابعة المستمرة للأعمال التى يتم تنفيذها، وكذا  مراجعتها ومطابقتها لمواصفات التعاقد والتأكد من توافر جميع مصادر الرى قبل الزراعة للحفاظ على المزروعات، مضيفًا أن تلك المشروعات ستساهم فى تحقيق التنمية و إظهار مدينة الشروق بالمظهر الحضارى اللائق بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: إزالة فورية لمبنى مخالف بقطعة أرض سبق سحبها بمدينة الشروق

الغيطي: الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية لمنطقة الإسكان القومى بالشروق.. صور

لإزالة أي معوقات للتنفيذ.. مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الإسكان والمرافق بالشروق

تعرف على تفاصيل الانتهاء من شقق جنة وسكن مصر بالشروق

ترشيحاتنا

مياه مسممة.. النهر البرتقالي يهدد حياة كل من يقترب

كيفية صلاة المرأة في حضور الرجال في العمل.. أزهري يجيب.. فيديو

حدث ليلا .. الحكم بحبس محمد رمضان.. طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.. وزلزال بقوة 6.9 درجة في غينيا

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

أخبار الرياضة.. كهربا يخرج من حسابات فايلر.. تصريح غاضب من ميسي عقب تتويج ريال مدريد بالدوري ..باهر المحمدي في الأهلي

بعد تداول أبرز أغانيه.. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الأضحى.. ضوابط ذبح الأضحية الآمن للوقاية من كورونا.. فيديو

بـ بفستان مجسم ملون.. جوهرة في إطلالة تبرز أنوثتها

بـ قصة شعر جديدة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار على السوشيال ميديا