بدء رفع كفاءة المسطحات الخضراء للمناطق السكنية فى الشروق

وذلك استكمالًا لخطة الجهاز فى مجال زراعة المناطق الخضراء، لتكون متنفسًا لسكان تلك المناطق، ولإظهار المدينة بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق بها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أنه تم تسليم المواقع للشركة المنفذة، وجارٍ تنفيذ أعمال رفع المخلفات وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات تمهيدًا لزراعتها وتجميلها، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.





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