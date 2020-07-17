بوتين يأمر بإجراء اختبار لجاهزية الجيش الروسي في منطقتين عسكريتين



قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإجراء اختبار مفاجئ لمدى جاهزية قوات الجيش، في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية.



يذكر أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف نفى وجود خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال بيسكوف ردًا على سؤال للصحفيين حول رغبة ترامب في مقابلة بوتين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:"حسب تقديراتي هذه ليست تصريحات رسمية، إنها نوع من التكهنات الصحفية، ولا توجد خطط جوهرية في هذا الصدد".



وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين لا يخطط لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي لا يخطط للقاء ترامب".

