أبرزهم عصام عبدالمنعم.. محمد فضل الله: الجنايني اكتسب المشروعية الدولية ويجب وضع صورتهما بجوار رؤساء الجبلاية

طالب الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية بوضع صورة الثنائى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة وعصام عبدالمنعم رئيس الجبلاية السابق بجوار رؤساء الاتحاد السابقين فى مقر الجزيرة.





قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" يجب وضع صورة رؤساء الجبلاية الذين تولوا المهمة فى أوقات عصيبة مرت بها الكرة المصرية لأنهم بصورة أو بأخرى قاموا بادارة اتحاد الكرة وخاصة رئيس اللجنة الخماسية لان قرار تعيينه تم بموافقة الفيفا اى انه مكتسب صفة المشروعية الدولية".





تابع:" ومن ثم يجب أن يتم وضعهما فى لوحة رؤساء اتحاد كرة القدم لأنهما جزء من تاريخ كرة القدم المصرية وأثناء وجودهما اتخذا قرارات أثرت على كرة القدم المصرية".





اضاف:" فى حقبة كابتن عصام عبد المنعم أثناء توليه مهمة رئاسة الجبلاية كان اختيار كابتن حسن شحاته الذى قاد مصر للحصول على ثلاث بطولات افريقية متتالية أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠".





تابع:" وفى حقبة اللجنة الخماسية كان قرار التعيين بموافقة الفيفاو كذلك تم إصدار بعد القرارات مثل تفعيل تقنية الفيديو ولائحة النظام الاساسي وبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو".



