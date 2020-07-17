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مستشار بوزارة التضامن: تكافل وكرامة يكفل 3.5 مليون أسرة فقيرة.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:18 ص
وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار برنامج "وعي"، إن الوعي أحد أهم برامج وزارة التضامن الإجتماعي، التي تستهدف المشاركين بوزارة التضامن.

وأضافت الدكنورة فيفان فؤاد، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن من أهم برامج وزارة التضامن الإجتماعي، برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يكفل مايقرب من 3.5 مليون أسرة مصرية فقيرة.

ولفتت مستشارة برنامج "وعي" إلى أن هدف برنامج "تكافل وكرامة" ، تقديم دعم نقدي مشروط لتلك الأسر، بالإضافة إلى إدراك أهمية إمداد تلك الأسر بالوعي، وليس التركيز علة الدعم النقدي فقط.

وأوضحت فيفيان فؤاد، أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة، التي يمارسها المواطن وتساهم في زيادة معدلات الفقر الفكري، مثل الأمية والبطالة.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك تنمية للوعي، بجانب التنمية الإقتصادية، موضحة أن برنامج "وعي" ، يهتم بـ 12 موضوع إجتماعي يهم الأسرة المصرية.
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