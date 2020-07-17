بولتون: نجاح خطة ترامب للسلام يرتبط ببقائه لولاية ثانية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون إن هناك رابطا مشتركا بين نجاح خطة التسوية الأمريكية في المنطقة، وبين إعادة انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية.





وأكد بولتون أن "الخطة الأمريكية للتسوية، التي يعارضها الفلسطينيون بشدة لن تنجح، ولن تتم ما لم يعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا".





واستبعد بولتون إمكانية نجاح ترامب بلولاية أخرى، وقلل من فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.





ورأى بولتون، أن "إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، يحتاج إلى مبادرة أخرى".





وأشار إلى أن ترامب "كان متحمسا لإجراء مفاوضات مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، رغم معارضته للاتفاق النووي".



