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محافظات

إحباط محاولة إقامة شادر لبيع الأضاحي في السيدة عائشة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:23 ص
إحباط محاولة إقامة
إحباط محاولة إقامة شادر ضخم لبيع الأضاحي في السيدة عائشة
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عبد العزيز جمال

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء احياء العاصمة بتكثيف جهودهم لمنع اقامة الاسواق العشوائية والشوادر التي تستهدف بيع لحوم الأضاحي تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.


وفي هذا السياق، تمكنت اجهزة حى الخليفة بالقاهرة من إحباط محاولة إقامة شادر لبيع الأضاحي، في السيدة عائشة.


جاء ذلك خلال حملة كبرى بمنطقة السيدة عائشة وتم فك ومنع إقامة شادر لبيع الاضاحي منعا للتجمعات البشرية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.


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وأكد المحافظ ان ذلك يأتي في اطار الحرص على عدم حدوث أي تجمعات من المواطنين من دورها ان تهدد بخطر انتشار فيروس كورونا.


يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا و مواجهة الأسواق العشوائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


إحباط محاولة إقامة شادر لبيع الأضاحي في السيدة عائشة
إحباط محاولة إقامة شادر لبيع الأضاحي في السيدة عائشة
إحباط محاولة إقامة شادر لبيع الأضاحي في السيدة عائشة
إحباط محاولة إقامة شادر لبيع الأضاحي في السيدة عائشة
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