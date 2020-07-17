وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء احياء العاصمة بتكثيف جهودهم لمنع اقامة الاسواق العشوائية والشوادر التي تستهدف بيع لحوم الأضاحي تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.





وفي هذا السياق، تمكنت اجهزة حى الخليفة بالقاهرة من إحباط محاولة إقامة شادر لبيع الأضاحي، في السيدة عائشة.





جاء ذلك خلال حملة كبرى بمنطقة السيدة عائشة وتم فك ومنع إقامة شادر لبيع الاضاحي منعا للتجمعات البشرية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.





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وأكد المحافظ ان ذلك يأتي في اطار الحرص على عدم حدوث أي تجمعات من المواطنين من دورها ان تهدد بخطر انتشار فيروس كورونا.



