من بينها فياريال.. أكثر الفرق حصولا على ضربات جزاء بالدوري الإسباني

حصل فريق ريال مدريد علي عدد كبير من ضربات الجزاء الموسم الحالي بالدورى الاسباني مما أذي الي انتشارة حالة من الجدل بين الجماهير حول مساعدة الحكام للفريق الملكي للتويج باللقب المسابقة .





وكان فريق ريال مدريد حسم رسميا تتويجه باللقب الدوري الاسباني الموسم الحالي بعد الفوز علي فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدورى الاسباني .





ولكن ريال مدريد ليس اكثر الفرق حصولا علي ضربات جزاء في الدورى الاسباني فقد سبقة فريق فياريال حيث حصل علي 11 ركلة حتي الان بينما حاء ريال مدريد خلفه برصيد 10 ركلات بالتساوي مع مايوركا وأتليتك بلباو .





علي جانب اخر حصل فريق برشلونة علي 6 ركلات جزاء فقط ويأتى في المركز الـ 12 بالدورى الاسباني من حيث عدد الركلات التي حصل عليها متساويا مع الافيس وخيتافي .





جدير بالذكر ان فريق ريال مدريد حقق لقب الدورى الاسباني الـ 34 في تاريخه قبل نهاية الموسم بمباراة واحده .