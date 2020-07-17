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ديني

أمين الفتوى يدعو لمصر: سينصرها الله ويكسر شوكة الأعداء.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:44 ص
أمين الفتوى يدعو
أمين الفتوى يدعو لمصر "سينصرها الله ويكسر شوكة الأعداء"
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محمد شحتة
دعا الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لمصر بأن يحفظها الله وأهلها من كل مكروه وسوء وأن ينصرها الله على الأعداء وأهل الشر.

وقال وسام، إن مصر كنانة الله في أرضه، وقال فيها النبي "ستكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي" منوها أن الفتنة حدثت وتفرقت الجيوش وانتهكت الحرمات وصدمت مصر بتوفيق من الله أمام الأعداء 

وتابع: والله لينصرن الله أرض الكنانة وليكسرن شوكة الأدعياء وستبقى مصر بأمنها العسكري والفكري مصدر الإسلام الوسطي، فمصر الجبل الذي تحطمت على سفحه أفكار التطرف.

وأكد أن أزهر مصر نشر العلم في ربوع العالم فمصر قوة الإسلام ويبقى الإسلام بخير وسيظهر الله نوايا الذين يتلاعبون بالأديان.

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