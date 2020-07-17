نشرة المرأة والصحة: موعد الموجة الثانية لـ كورونا.. ضوابط ذبح الأضحية للوقاية من الوباء.. أحدث إطلالات جوهرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:مع انتشار فيروس كورونا المستجد يعتقد الخبراء أن الفيروس قد يكون موسميًا، مع انخفاض حالات الإصابة في الصيف تليها موجة ثانية من العدوى في الخريف والشتاء.مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، يتوجه الكثير من الأشخاص إلى شراء الأضحية لذبحها كعادة كل عام، ولكن هناك بعض المخاوف في هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.قال الدكتور شرف فيصل عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطرين، إن العادات تختلف في هذا العام بسبب كورونا، لذا يتوجب على المواطن عند الشراء أن يرافقه طبيب بيطري لفحص الأضحية جيدا والكشف الظاهري.شاركت الفنانة الإستعراضية جوهرة، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.