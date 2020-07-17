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مرأة

نشرة المرأة والصحة: موعد الموجة الثانية لـ كورونا.. ضوابط ذبح الأضحية للوقاية من الوباء.. أحدث إطلالات جوهرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

توقعات بموجة ثانية من كورونا فى أكتوبر.. خبراء الصحة العامة: ذروتها أوائل الشتاء

مع انتشار فيروس كورونا المستجد يعتقد الخبراء أن الفيروس قد يكون موسميًا، مع انخفاض حالات الإصابة في الصيف تليها موجة ثانية من العدوى في الخريف والشتاء.


قبل عيد الأضحى.. ضوابط ذبح الأضحية الآمن للوقاية من كورونا.. فيديو


مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، يتوجه الكثير من الأشخاص إلى شراء الأضحية لذبحها كعادة كل عام، ولكن هناك بعض المخاوف في هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.


قال الدكتور شرف فيصل عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطرين، إن العادات تختلف في هذا العام بسبب كورونا، لذا يتوجب على المواطن عند الشراء أن يرافقه طبيب بيطري لفحص الأضحية جيدا والكشف الظاهري.



بـ بفستان مجسم ملون.. جوهرة في إطلالة تبرز أنوثتها

شاركت الفنانة الإستعراضية جوهرة، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.
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