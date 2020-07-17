جمال بيومي: لقاء القبائل الليبية مع السيسي أعطى لمصر تفويضا كاملا للتدخل العسكري

قال السفير جمال بيومي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس السيسي أمس مع شيوخ وقبائل ليبيا، سبب إضافي ، لتكون مصر على كامل الأستعداد، للتدخل عندما يمس الأمر الأمن المصري والعربي.





وأضاف السفير جمال بيومي ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن ماحدث أمس من إجتماعات بالقبائل الليبيه، سبقه ثلاث إشارات سباقة هامة، أولها خطاب الرئيس السيسي، عند تفقده معسكر الجهة الغربية المصري، وطلبه من الجيش المصري، أن يكون على أهبة الأستعداد، إذا تطلب الأمر التدخل، بالإضافة إلى مناورات حسم 2020، والإشارة الثالثة كانت لصالح وزير خارجية مصر، أمام مجلس الأمن.





وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن إجتماع الأمس، أعطى تفويض شعبي كبير، لجيش مصر، للتدخل في حالة إذا لزم الأمر .





على جانب أخر، أكد "بيومي" ، أن جيش مصري يحمي ولا يعتدي، وليس من إستراتيجياته العسكرية، العدوان على بلاد أخرى.



