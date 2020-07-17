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أخبار البلد

نشر الثقافة البيطرية.. نقيب الفلاحين يطالب بعمل سونار للماشية والأغنام قبل عيد الأضحى

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:57 م
الماشية والأغنام
الماشية والأغنام
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شيماء مجدي
طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، وزارة  الزراعة وإستصلاح الأراضى، بتكثيف  القوافل البيطرية المجانية لصغار المربين في القري الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة، وخاصة محافظات الصعيد، قبل عيد الأضحى المبارك، وكذلك الإهتمام بعمل دورات تدريبية للأطباء البيطريين العاملين بالوحدات البيطرية في مدن وقرى مصر.

وذلك للعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ونشر الوعي والثقافة البيطرية وسط جموع الفلاحين والمزارعين ومربي الماشية،ضمن برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية في لرفع الكفاءة الإنتاجية لها والمساعدة في سد الفجوة بين الإنتاج والاحتياج من البروتين الحيواني  في مصر.

وشدد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين،علي ضرورة تكثيف عدد القوافل  البيطرية خلال الأيام المقبلة لخدمة صغار المربيين مجانا فى القري الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى، لافتا إلى أن الجس والتلقيح الاصطناعى في الماشية وقلة الخصوبة، من الأمراض الأكثر شيوعا والجراحة في حيوانات المزرعة والتغذية الإكلينيكية.

وأكد نقيب الفلاحين، في تصريحات اليوم الجمعة، ضرورة إجراء عدد من العمليات الجراحية للأغنام والماشية، وعلاج حالات الطفيليات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى عمل سونار لعدد من الحيوانات من خلال القافلة البيطرية، بهدف تحصين رؤوس الماشية والأغنام بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا أن تلك الحملات يجب أن  تستهدف صغار المربين الأكثر احتياجا بالمجتمعات المحلية وذلك من خلال الدعم الكامل وتقديم العلاج المناسب للاغنام والماشية.
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