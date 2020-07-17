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رياضة

الفيفا يهنئ ريال مدريد باللقب الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:38 م
الفيفا
الفيفا
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عبدالله هشام
هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيف" فريق ريال مدريد الاسباني بعد تتويجه باللقب الـ 34 من بطولة الدورى الاسباني بعد الفوز علي منافسه فياريال ضمن منافسات الجولة ال37 من المسابقة . 

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للفريق اثناء رفع كأس بطولة الدورى الاسباني وكتب :  بطل الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2017.  كان المدريديون في كل مكان يستيقظون مع شعور مختلف بعد التتويج هذا". 

ونجح ريال مدريد في التتويج بللقب الدورى الاسباني بعد تحقيق الفوز في 10 مباريات متتالية بعد فترة التوقف التي شهدتها كرة القدم علي خلفية انتشار فيروس كورونا مستغلا تعثر غريمه التقليدي برشلونة . 

وبهذا التتويج يصل زين الدين زيدان للقب رقم 11 في مسيرته كمدرب مع ريال مدريد حيث حقق ثلاث بطولات دورى ابطال اوروبا خلال الفترة بين 2016 و 2018 ، كأس السوبر الاوروبي " مرتين " ، وكأس العالم للأندية "مرتين" ، كأس السوبر الاسباني " مرتين " 
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