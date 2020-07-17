بسبب تزايد إصابات كورونا.. سلطات برشلونة تدعو السكان للبقاء في منازلهم

دعت السلطة في مدينة برشلونة وضواحيها السكان إلى "ملازمة منازلهم" بسبب تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، بحسب ما أعلنه ناطق باسم الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا.





ووفقًا لقناة "يورونيوز"، قال المتحدث "على السكان أن يلازموا بيوتهم إذا لم يكن خروجهم ضروريًا"، معلنًا في الوقت نفسه إغلاق ودور السينما والمسارح وتخفيض قدرة استيعاب المطاعم والحانات إلى 50 بالمئة فقط.









وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك "إن الدعم المقدم للدول الفقيرة حتى الآن في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا "غير كاف إطلاقا ويعكس قصر نظر خطير".





وأضاف لوكوك، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إن الأمم المتحدة لم تتلق حتى الآن سوى 1.7 مليار دولار، وطلب من الدول الغنية تقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن الرسالة الموجهة لمجموعة العشرين هي: كثفوا جهودكم الآن وإلا دفعتم الثمن لاحقا".





وزادت الأمم المتحدة المبلغ الذي تناشد المساهمة به بأكثر من الثلث ليصل إلى 10.3 مليار دولار لمساعدة 63 دولة معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لمعالجة انتشار فيروس كورونا وآثاره السلبية.





وكانت المنظمة الدولية قد طلبت في البداية ملياري دولار في مارس ثم 6.7 مليار في مايو الماضي.



