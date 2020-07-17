اللواء نصر سالم: التقديرات العالمية لترتيب جيش مصر لا تراعي قدرات الطيارين والفرد المقاتل

قال اللواء نصر سالم ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التقديرات العالمية لترتيب جيش مصر، من حيث القدرة العسكرية، لا تراعي كافة المعايير أحيانا، فلا يعني أن تمتلك دولة عدد طائرات أكبر، بأنها أقوى من الناحية الجوية، بل يقاس أحيانا بقوة الطائرة، والتي من الممكن أن تعادل، قوة أربع طائرات من دولة أخرى.





ولفت اللواء نصر سالم ، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية إكسترا نيوز ، الى أن القوة الجوية، تعتمد على قدرات الطيار العسكري، وليس فقط نوع الطائرات،و مصر على استطاعة كاملة، أن تغلب طائرات من طرازات أعلى من خلال قدرات الطيار المصري.





وأشار "سالم" ، الى أن قدرات الفرد المقاتل، تقاس بالتدريبات العسكرية، ومستويات التدريبات، والتي حرصت عليها مصر، مع الجيوش الكبرى.





وأوضح "سالم"، أن مصر لها خبرات مع دول ساحل البحر المتوسط، مؤكدا أن إحتكاك الجيش المصري، بالجيوش العالمية، يظهر من خلاله قدرات الفرد المقاتل .



