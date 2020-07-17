الجارحي: مصر محاطة بالمخاطر الخارجية.. ومطمئن لقرارات قيادتنا الوطنية

وصف محمد الجارحي، الأمين العام المساعد وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن، التحديات والمخاطر الخارجية التي تحيط بمصر في الوقت الراهن بأنها مخاطر كبيرة، مؤكدا أنه لم يعد خافيًا على أي وطني ذي عينين وبصيرة عظم المخاطر الخارجية التي تواجه مصرنا الغالية.





وأشار الجارحي إلى إحدى العبارات التاريخية للعالم الجغرافي الراحل جمال حمدان: إن مصر إذا لم تتحرك لكي تكون "قوة عظمى تسود المنطقة بأثرها، فسوف يتداعى عليها الجميع يوما ما "كالقصعة" أعداء وأشقاء وأصدقاء أقربين وأبعدين".





وكشف الجارحي أن هناك جبهتين في وقت واحد تواجهها مصر (تحدي ليبيا غربا، تحدي إثيوبيا جنوبا)، مشيرًا إلى أن أعداء مصر الماكرون يحاولون إيقاعها في معضلة شد الأطراف باستفزاز مستمر وممنهج من تركيا وإثيوبيا.





وعبر الجارحي عن ثقته الكاملة في القيادة المصرية الوطنية والقوات المسلحة الباسلة التى تدرك تكلفة الحرب البشرية والمادية الباهظة، ولذا تميل دومًا للتأني واستنفاذ كل السبل السلمية، ولكنها تؤكد دومًا إذا اضطررنا إليها سنخوضها بكل صبر وقوة.



