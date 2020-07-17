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أخبار العالم

أمريكا تدعو نتنياهو للإبقاء على فرص قيام دولة فلسطينية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:35 م
أمريكا تدعو نتنياهو
أمريكا تدعو نتنياهو للإبقاء على فرص قيام دولة فلسطينية
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سمر صالح

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان "ديفيد شينكر" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإبقاء على فرص قيام دولة فلسطينية حية، في الوقت الذي تدرس فيه حكومته ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال شينكر "إن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية كون بعض مؤيديه يريدون الضم ولكنهم غير مفتونين بشكل خاص بالرؤية من أجل السلام التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية أيضا".

وأضاف "لذا ندعو الإسرائيليين إلى عدم القيام بأي شيء من شأنه إعاقة تنفيذ هذه الرؤية".

وتابع "انه ليس متأكدًا إن كان نتنياهو سيمضي قدما في عملية الضم في النهاية، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيم الآثار المترتبة على هذه الخطوة. وأوضح "أنا لن أتفاجأ إذا لم نر أي شيء، لكنني أعتقد أن رئيس الوزراء يود أن يفعل شيئا".

ووضعت خطة ترامب أسس إقامة دولة فلسطينية، على الرغم من أن هذه الدولة ستكون منزوعة السلاح وعاصمتها لن تكون داخل مدينة القدس المتنازع عليها.

ورفضت السلطة الفلسطينية خطة ترامب واتهمت إدارته بالتحيز وبمحاولة رشوة الفلسطينيين من خلال وعود باستثمارات مستقبلية.
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