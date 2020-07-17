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محلل سياسي: الدول الأوروبية لا تتخذ مواقف حاسمة بشأن انتهاكات تركيا.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:35 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
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نورهان رأفت
طالب المحلل السياسي فايق ديلو المفوضية الأوروبية، باتخاذ موقف حاسم خلال إجتماعها، مؤكدا أنه إن لم تتخذ الدول الأوروبية، موقفا صارما، ضد أردوغان، سيزاد خطر الإرهاب.

وأضاف المحلل السياسي، عبر "سكايب" ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الدول الأوروبية ، دائما ما تتعامل بإزدواجية، مع المشكلات، ولا تتخذ موقف حاسم، من نظام أردوغان.

يذكر أن آلاف الأشخاص تظاهروا في مدينة كولون الألمانية، منددين بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة الألمانية إن 5 آلاف شخص شاركوا في مسيرتين السبت، نظمتهما جماعات يسارية، حيث تجمعت المسيرتان في وسط مدينة كولون.

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