أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هونر تكشف رسميا عن Honor Tablet 6 وX6.. وريلمي تعلن عن تقنية الشحن فائقة السرعة UltraDART

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي:
أعلنت شركة هونر Honor، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، عن أحدث حاسبتها اللوحية وهم Honor Tablet 6، وHonor Tablet X6، كلاهما يأتيان مع شاشة من نوع LCD، ويعملان بنظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل، مع معالج من نوع Kirin 710A.
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بي آي FBI، أنه يحقق في عملية الاختراق الضخمة التي تعرض لها موقع التدوينات العالمي تويتر مساء الأربعاء الماضي، والذي أثر على العديد من الحسابات على المنصة للشخصيات البارزة في العالم، من بيهم بيل جيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس.
أضافت شركة فيسبوك Facebook، ميزة جديدة لتطبيق التراسل التابع لها على هواتف أندرويد وآيفون، حيث ستتمكن في المرة التالية التي تجري فيها دردشة فيديو مع صديق على تطبيق Facebook Messenger، من مشاركة شاشتك بسرعة.
قال المدير العام لشركة لينوفو "تشين جين"، إن النموذج الاحترافي من هاتف الألعاب المرتقب Lenovo Legion، سيحتوي على أقوى نظام صوت والأكثر إثارة للإعجاب في العالم، والذي ينافس بقوة هاتفي الألعاب Xiaomi Mi 10 Pro و Black Shark 3 Pro.
يواجه تطبيق تيك توك TikTok، لمشاركة الفيديو الذي يتمتع بشعبية كبيرة حظرا محتملا في الولايات المتحدة وبين موظفي العديد من الشركات الكبرى بسبب مخاوف أمنية، بعد أن ألمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زمني لاتخاذ إجراءات ضد تطبيق تيك توك الصيني.
كشفت بعض التسريبات التي ظهرت خلال الشهر الماضي، أن شركة سامسونج Samsung، كانت تعمل على إصدار منخفض التكلفة "lite" من سلسلة هواتف Galaxy S20، الذي يشاع أنه سيتم الإعلان عنه في أكتوبر القادم.
أعلنت هونر HONOR، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي HUAWEI، عن أحدث إصدارات من أجهزة MagicBook 14 وMagicBook 15 التي تنطلق بسلسلة معالجات Ryzen 4000 لعام 2020.
كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن تقنية الشحن السريع UltraDART بقدرة 125 واط، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة أوبو عن تقنيتها الجديدة للشحن السريع بقدرة 125واط أيضا.
كشفت شركة لينوفو الصينية، عن أحدث إصداراتها من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب والتي تضم معالجات AMD، وتتميز بتكلفة منخفضة تبدأ من 660 دولار.