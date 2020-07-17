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اقتصاد

الجنيه السوداني يهبط لأدنى مستوى له ويسجل 146 مقابل الدولار

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:46 م
الجنيه السوداني
الجنيه السوداني
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قسم الاقتصاد
انخفض سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، في ختام تداولات نهاية الأسبوع اليوم بنحو غير مسبوق، في أعقاب عودة الأنشطة التجارية وفتح المطار جزئيًا أمام حركة السفر وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وبحسب متعاملين في السوق فإن سعر البيع للدولار سجل 146 جنيهًا مقارنة بـ 144 جنيهًا و 145 جنيهًا خلال الأيام الماضية.

وأرجع المتعاملون تدني سعر الجنيه لزيادة الطلب على العملات مقابل شح المعروض، خاصة مع عودة الأنشطة التجارية وارتفاع حجم المضاربات في أسواق العملات.

وتعول حكومة الفترة الانتقالية على صادرات الذهب لسد الفجوة في النقد الأجنبي لتغطية عمليات الاستيراد والحد من ارتفاع سعر الصرف.
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