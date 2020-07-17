برلمانية تونسية: نواب الدستوري الحر يتعرضون لتهديدات من إرهابيين

صرحت عضو البرلمان التونسي "عواطف قريش" لـ"سكاي نيوز عربية" اليوم الجمعة أن نواب من كتلة الحزب الدستوري الحر يتعرضون لتهديدات من شخصيات مصنفة إرهابية في تونس.





ونشرت وسائل الإعلام التونسية، تفاصيل قرار الرئاسة التونسية الذي يحمل رقم 68 لسنة 2020، ويقضي بقبول استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء.





وينص القرار الرئاسي، على أن رئيس الجمهورية قرر قبول استقالة الياس الفخفاخ، ابتداءً من 15 يوليو 2020، على أن تواصل هذه الحكومة تسيير الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة.



