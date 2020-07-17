AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

برلمانية تونسية: نواب الدستوري الحر يتعرضون لتهديدات من إرهابيين

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:47 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
Advertisements
سمر صالح
صرحت عضو البرلمان التونسي "عواطف قريش" لـ"سكاي نيوز عربية" اليوم الجمعة أن نواب من كتلة الحزب الدستوري الحر يتعرضون لتهديدات من شخصيات مصنفة إرهابية في تونس. 

ونشرت وسائل الإعلام التونسية، تفاصيل قرار الرئاسة التونسية الذي يحمل رقم 68 لسنة 2020، ويقضي بقبول استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء.

وينص القرار الرئاسي، على أن رئيس الجمهورية قرر قبول استقالة الياس الفخفاخ، ابتداءً من 15 يوليو 2020، على أن تواصل هذه الحكومة تسيير الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة.

كما صدر الأمر الحكومي رقم 420 لسنة 2020 والمتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتسيير أعمال بعض الوزارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبير موسى لـ الفخفاخ: حركة النهضة سبب الأزمة الاقتصادية في تونس

رئيس الوزراء التونسي يعلن أنه سيجري تعديلا وزاريا

انتفاضة ضد الغنوشي.. نواب بالبرلمان التونسي يمنعونه من الجلوس على مقعد الرئيس

أقصر حكومات تونس .. سباق إطاحة بين الفخفاخ والغنوشي.. لوموند: استقالة رئيس الوزراء تستبق مؤامرة الإخوان.. وحركة النهضة معزولة وحليفة لقوى مشبوهة

قرار رئاسي تونسي.. قبول استقالة الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء

ترشيحاتنا

كيف أصيب النبي بالسحر وهو معصوم؟.. أزهري وضح الإجابة.. فيديو

مستحيل تطبيقه.. فهيم عمر عن مقترح جوزيه مورينيو: يلائم حكام أوروبا ويثير أزمة فى مصر

السيسي لـ رئيس جنوب إفريقيا: نرفض الإجراءات أحادية الجانب حول أزمة سد النهضة

تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور

لو مسافر .. أربعة خطوط سكة حديد متوقع تأخيرها اليوم.. تعرف عليها

شاملة الحوافز.. الحكومة: انتظام صرف الاستحقاقات المالية للمعلمين والموجهين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو

إطلالة جديدة.. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

بفستان أصفر.. ديالا مكي تتألق في إطلالة جديدة لها