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محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ: بدء تدريب الدفعة الثانية من برنامج المسئول الحكومى المحترف

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:46 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمود زيدان
قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح تدريبى انتزع العراقة فى فترة وجيزة، مُعبرًا عن فخره  لكونه خريح هذه الاكاديمية.

وأضاف، نائب محافظ كفر الشيخ، أن حلمه الذي يتمناه، هو خوض الجهاز الإدارى بكفر الشيخ بالكامل، التدريب بالأكاديمية من خلال برنامج المسئول الحكومى المحترف، وتأهيل التنفيذيين للقيادة وغيرها من البرامج.

وأشار البشبيشي، إلى أن المحافظة تشهد تدريب الدفعة الثانية من برنامج المسئول الحكومى المحترف عن بعد بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والأكاديمية.

وأكد أن الهدف من أعمال التدريب رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة فى فترة وجيزة، وهذا ما كلفنا به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وكان عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، قد شارك فى ورشة العمل التي أُقيمت بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تهدف إلي ربط ما اكتسبه نواب المحافظين من معلومات خلال دورتهم التدريبية التي نفذّتها الأكاديمية عقب توليهم مناصبهم، وبين الواقع العملى الذى عايشه كلاّ منهم فى محافظته.

وعرض نائب محافظ كفر الشيخ، خلال ورشة العمل الملفات التي كُلف بها وما تم في تلك الملفات، مشيدًا بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال دراسته لتلك الملفات، وعبّر عن المعايشة للواقع العملي على أرض الواقع بمحافظة كفر الشيخ.

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