معا ضد الكورونا بأسوان.. الحملة تواصل جهودها للحالات المصابة بالعزل

فيما قامت المجموعة الثانية بتطهير الإذاعة والتليفزيون وقناة طيبة بأسوان و جميع مكاتب ومخازن واستديوهات المبني بمشاركة أحمد شمس و محمد سيد.

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بينما تابع الفريق الثاني بأعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة إدفو بتطهير منازل الحالات الإيجابية بشارع خلف المستشفى ومنطقة الخولة ومنطقة موقف الحاجر و بجوار مدرسة اللغات وتطهير منازل شارع حنا بالكامل ومنطقة المهاجرين قبلي وشارع الجيش و عمارة بشارع الكنيسة وبجوار مدرسة الحديثة ومنزل بشارع المطحن ، وتم ذلك مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وأهمية التباعد الاجتماعى وذلك وسط مشاركة باسم صلاح و مصطفي هاني و حمادة الذوق و محمود عاشور الحسيني ضيف.

وتابع نشاط الخدمات الطبية بإدفو حالات العزل المنزلي التي بلغ عددها 27 حالة وتوصيل الأوكسجين للحالات وامتثلت للشفاء حتي الآن 5 حالات وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية و توصيل اسطوانات الاوكسجين للحالات وكذلك تعبئة الإسطوانات الفارغة الخاصة بالحملة بواسطة فريق جروب طريقك للخير وذلك مع تقدم جميع الخدمات الطبية للحالات بالعزل المنزلي.بينما شارك المشرف العام على الأعمال التطوعية بالحملة الدكتورة ميرفت السمان في توفير مچموعة من احتياجات مستشفى الصدر بمركز إدفو من المستلزمات الطبية وهي عبارة عن ٥ برفانات فواصل بين اسرة المرضي وبعضهم، بجانب 10 بدل عزل طبية، و١٠ اطقم فرش سرير، ١٠ فيس شيلد،٢ علبه كمامة طبية، و 300جوانتي طبي بجانب جهاز تعقيم كلور و٥ كرتونة مياة معدنية .وانطلق فريق خدمة الدعم النفسي والإجتماعي بالمبادرة وذلك عن طريق اطباء نفسين واخصائين متخصصين ورجال الدين بهدف دعم المصابين بفيروس كورونا الذين تعرضوا لمواقف إيذاء نفسي في نطاق المجتمع المحيط بهم والتنمر ، هذا بخلاف الإصابة بالمرض لمساعدة المرضى في استعادة استقرارهم النفسي مما يساهم فى سرعة العلاج وتوفر الدعم من خلال زيارة الحالات منزليًا أو التواصل معهم هاتفيًا.وأتاح الفريق طلب الخدمة من خلال ارسال رسالة خاصة بها بيانات الحالة والعنوان ورقم الهاتف على صفحة معًا ضد الكورونا بها بيانات الحالة ومن ثم يتم التواصل معها على الفور بمشاركة دكتورة أمنية عبد الحق منسق الفريق و أستاذة مي رفعت النائب ومشاركة متطوعين الحملة بعد تعافيهم وهم رشا سالم ودعاء خلف ووسام عبده وشيرين حسني.هذا فيما باشر الفريق الثالث المجموعة الأولى بدارو في نطاق عمل مركزي دراو وكوم امبو تطهير المستشفي و قسم الإستقبال والكلي الدور الارضي و منزل حالة قد توفت بجوار المطافي ، ونظم فريق العمل الميداني المواطنين في البريد والوحدة الصحية وتم عمل مظلة وتوفير عدد 50 كرسي بالوحدة وكذلك توزيع الكمامات علي الوافدين وعلي المارة في أماكن متفرقة بواسطة المتطوعين سعد سليمان و عبدالله القاضي ومايكل رشدي و هاني الجمل حيث تماثل للشفاء عدد 4 حالات كان بتابعها فريق الخدمات الطبية بدراو وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية بعد أخذ الرعاية الكاملة للحالات بمشاركة عمرو الحلواني ودكتور محمد مصطفى.وأستكمل الفريق الثالث - المجموعة الثانية بكوم امبو في نطاق عمل مركزي دراو وكوم امبو نشاطه حيت قام الفريق بصيانة وإصلاح عدد 4 أجهزة تنفس صناعي ليصل عدد الأجهزة التي تم إصلاحها 10 أجهزة من اصل عدد 16 جهاز و يجري الآن العمل على صيانة عدد 6 أجهزة وتوفير قطع الغيار لهم لتسليمهم إلى إدارة مستشفى الصدر بكوم امبو بمشاركة فنى صيانة شاذلى أحمد ، وقام الفريق بكوم امبو بتطهير شارع بعزبة الإصلاح ومنزل بمنطقة البراديس ومنطقة البيارة ومنطقة المحطة بمشاركة احمد عبدالدايم و سعد يحيى و أحمد سيد ، وتابع الخدمات الطبية عدد 4 حالات ويتم تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم يوميًا وذلك حتي يتم تماثلهم للشفاء بمشاركة دكتور محمد قناوي وشيماء كمال.وبالتوازى مع ذلك واصل فريق العمل الميداني بنطاق مركز ومدينة أسوان عمله فى تنظيم التجمعات والإزدحام وذلك بعد تعافي جميع المصابين من الفريق وتماثلهم للشفاء في مكاتب البريد والبنوك الحكومية اثناء قبض المرتبات والمعاشات ومنحة العمالة الغير منتظمة وذلك مع توعية المواطنين ضد الاختلاط وضرورة الالتزام بالتعليمات والتباعد الإجتماعي وتنفيذ إجراءات الوقاية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وتابع فريق الخدمات الطبية الحالات الإيجابية المصابة المتواجدة بالمنازل بمدينة ومركز أسوان و عددها 70 حالة ووصل عدد الحالات التي قامت الحملة بمتابعتها منزليًا حتي الآن إلى 203 حالة وارتفع عدد حالات الشفاء التام للمرضى التي يعالجها الفريق الطبي بالعزل المنزلي إلي عدد 105 حالة بعد تحول نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية الآن وتشاهد باقي الحالات تحسن مستمر وذلك بمشاركة قائد الفريق محمد عرجون و هاني نجم و سحر علاء وهيام زكريا.وتوفر الحملة بصفة يومية مجموعة من جرعات العلاج و "مسكات التنفس" الصناعي وانابيب الأكسجين لغير القادرين في الحجر المنزلي و توصيل العلاج مع كامل الخدمات الطبية ، بينما شارك محمد سيد مسئول فريق تغسيل ودفن الموتي في تغسيل ودفن عدد 10 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بنطاق مركز ومدينة أسوان .