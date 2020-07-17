عبدالحميد ممدوح.. معلومات عن مرشح مصر لتولي إدارة منظمة التجارة العالمية

يتنافس 8 مرشحين من مصر والسعودية وبريطانيا وكينيا ونيجيريا والمكسيك ومولدوفا وكوريا الجنوبية، على منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، الذي سيغادره البرازيلي روبرتو أزيفيدو في نهاية أغسطس، قبل الموعد المتوقع بعام، بحيث يسعى كل مرشح إلى إقناع أعضاء المنظمة الـ 164 بقدرته على قيادة المنظمة في ظل توتر تجاري عالمي آخذ في التفاقم وإجراءات حماية تجارية متزايدة.





وبسبب استقاله المدير الحالي، وضيق فترة عرض كل مرشح لخططه وسبل تنفيذها، فازدادت شراسة الإنتخابات المقبلة، والتي ستشهد تواجد مصر من خلال المرشح عبدالحميد ممدوح، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" السيرة الذاتية للمرشح.





من هو عبدالحميد ممدوح مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.





يبلغ من العمر 67 عاما ويعمل محاميا بسويسرا

سكرتير أول تجاري بالبعثة الدائمة لمصر في جينيف 1985

شغل منصب المستشار القانوني لتسوية المنازعات بـ "الجات" عام 1990

مساعد نائب المدير العام لـGATT عام 1991.

نائب مدير التجارة بمنظمة التجارة العالمية عام 1993

مدير إدارة الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة عام 2001.

كبير المستشارين فى مكتب المحاماة الدولي في جنيف عام 2017

أستاذ بمركز الدراسات القانونية التجارية بجامعة لندن عام 2018.

ساهم في صياغة اتفاقية تجارة الخدمات في جولة أوارجواي التاريخية

مقدم حالي للمشورة لرئاسة مجموعة العشرين والسعودية بشأن مسائل التجارو والاستثمار