الدفاع المدني يسيطرعلى حريق فى صالة الاستاد الرياضي بالوادي الجديد

نشب حريق، اليوم الجمعة، في صالة رياضية بالإستاد الرياضي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، حيث تلقى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بإخماد النيران في صالة رياضية بمدينة الخارجة دون خسائر بشرية.





تبين نشوب حريق بصالة رياضية لرياضة كمال الأجسام بالإستاد الرياضي بمدينة الخارجة أسفر عن تفحم جميع محتويات الصالة دون خسائر بشرية.





وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وأخمدت النيران وجرى تبريد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.





